العراق..انخفاض ملحوظ في اصابات كورونا

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق، فيما اشارت الى تسجيل انخفاض كبير بالاصابات....

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