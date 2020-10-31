الحشد الشعبي يكشف تفاصيل استهداف الانبوب الغازي ومقر الحشد بالمثنى

2020/10/31 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، السبت، عن انباء بوجود طائرة مسيرة وراء استهداف الانبوب الغازي ومقر الحشد بالمثنى، مبينا ان 7 من مقاتلي الحشد اصيبوا خ...

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