تلميذ المرجع السيستاني يشرح الموقف من العلمانية: الإسلام مع دولة المواطنة

2020/10/31 | 17:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

مع تصاعد الجدل على المستوى الشعبي حول الموقف من علمانية الدولة، أعاد موقع تابع للمرجعية الدينية نشر مقتطفات من محاضرة لرجل دين بارز، تحدث فيها عن الرؤية الإسلامية للدولة.



موقع "الأئمة الاثناعشر" التابع لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية، نشر مقتطفاً من محاضرة رجل الدين منير الخباز، تابعها "ناس" (31 تشرين الأول 2020) سلط فيها الضوء على الرؤية الإسلامية للدولة، مشيراً إلى أن النبي محمد طبق تعاليم "الدولة الأمة" أو دولة المواطنة.

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وتحت عنوان "هل أسس النبي (ص) دولة دينية أم دولة مواطنة؟" أورد الموقع جانباً من حديث الخباز، الذي شدد فيه على أن "المواطنة في الإسلام لا تُبنى على أساس ديني".





ومنير الخباز، هو رجل دين تتلمذ على يد المرجع الأعلى علي السيستاني، وحاز مرتبة "آية الله".

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وسبق أن نشر الموقع ذاته، محاضرة للخباز، تحت عنوان "هل يتقاطع الإسلام مع العلمانية" ناقش فيها موقف المرجعية الدينية العليا في النجف من العلمانية بشكل عام، حيث خُلص إلى جملة نتائج، من بينها اتفاق الدين مع بعض مبادئ العلمانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتقاطعه معها في مجالات أخرى.

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