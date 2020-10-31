بدء الملتقى الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر برئاسة الكاظمي ومدبولي

2020/10/31 | 17:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء الملتقى الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي

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