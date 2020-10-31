صحة الرصافة تعلن تفاصيل إصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/10/31 | 17:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد، الرصافة، عبد الغني الساعدي، السبت،تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 96 إصابة شخصت خلال الرصد الوبائي. وقال الساعدي في بيان نشرته دائرة الصحة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: …

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