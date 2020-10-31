الكرخ تنتصر على الرصافة وتحصد النتائج المبشرة في الموقف الوبائي

2020/10/31 | 17:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي لاصاباتها الـ206 الجديدة، المسجلة ضمن الموقف الوبائي لهذا اليوم، مقابل قرابة الـ500 حالة شفاء، على العكس من الرصافة التي سجلت اصابات تفوق حالات الشفاء.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 206 موزعة كالآتي:

أبو دشير————-2

أبو غريب————4

الإسكان————–1

الاعلام————–5

البياع—————13

التاجي————–2

الحرية————–10

الدورة—————5

السيدية————–9

الشالجية————-1

الشرطة الخامسة——-1

الشرطة الرابعة———2

الشعلة—————16

الطارمية ————–17

الطوبجي ————–3

العامرية—————4

العطيفية————–2

الغزالية—————-7

القادسية—————5

الكاظمية————–17

المحمودية————-3

المعالف—————1

المنصور—————7

النصر والسلام ———-2

الوشاش—————2

اليرموك—————3

اليوسفية————–1

جكوك—————-2

حي الجامعة———–4

حي الجهاد———–20

حي العامل———–14

حي العدل ————3

سبع البور— ———-1

سويب—————1

ناحية الرشيد———-1

سكنة جانب الرصافة——— 13

محافظة بابل————–1

محافظة ديالى ————1

الشفاء:

480

الوفيات:

2

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