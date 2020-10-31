2020/10/31 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي في العراق وجميع المحافظات ما عدا اقليم كردستان ، حيث اكدت انه تم تسجيل( 1997) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم و( 2414) حالة للشفاء و( 48)حالة وفاة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي في العراق : 1997 اصابة و 2414 شفاء و48 حالة وفاة وكالة الصحافة المستقلة.

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