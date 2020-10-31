المالية النيابية: عجز رواتب تشرين الاول لايتجاوز 20% وعلى الحكومة اطلاقها خلال اسبوع

2020/10/31 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، الى اطلاق رواتب الموظفين خلال الاسبوع الجاري، مبينا ان العجز في رواتب الموظفين لايتجاوز 20%.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “الحكومة بحاجة الى مايقرب من 6 ترليونات دينار لتامين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الاول”.

واضاف ان “هناك سيولة لدى الدولة تصل الى 4 ونصف ترليون دينار”، مشيرا الى ان “الحاجة فقط الى ترليون ونصف ترليون دينار لتامين رواتب شهر تشرين الاول”.

واوضح كوجر ان “هناك فقرة تسمح للحكومة بالاقتراض الجزئي الداخلي لمدة 90 يوما من دون الرجوع للبرلمان وبإمكان الحكومة اللجوء اليها لصرف رواتب الموظفين خلال الاسبوع الحالي وعدم اللجوء الى الذرائع لتأخير الرواتب”.

وافاد ان “نسبة العجز برواتب شهر تشرين الاول لايتجاوز الـ20% وبإمكان الحكومة توفيره من الاقتراض الداخلي واطلاق الرواتب خلال ايام”.انتهى25و

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