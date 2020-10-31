82% من مرضى كورونا لديهم نقص في فيتامين دي (D)

2020/10/31 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت دراسة حديثة، أن 82% من مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين دخلوا المستشفى يعانون من نقص في فيتامين دي(D).

وبحسب الدراسة التي اجريت من قبل باحثين في اسبانيا ، ونشرت نتائجها في "مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي"، فقد وجد الباحثون الباحثون أن 82% من المرضى في المستشفى المصابين بكوفيد-19 كانوا يعانون من نقص "فيتامين دي" (D).

وقد شملت الدراسة 216 مريضا أدخلوا المستشفى للعلاج من كوفيد-19 في آذار الماضي.

وقال الباحثون في الدراسة، إن "دور (فيتامين دي) في مرضى كوفيد-19 هو موضوع نقاش، وإنهم هدفوا إلى تقييم (فيتامين دي) لدى المرضى عبر فحص مستويات (25 - هيدروكسي فيتامين دي) في الدم لدى المرضى في المستشفى المصابين بكوفيد-19، ولتحليل التأثير المحتمل لحالة (فيتامين دي) على شدة المرض".

واعتمد الباحثون تعريف نقص فيتامين "دي" بأنه عندما تكون مستويات "25-هيدروكسي فيتامين دي" أقل من 20 نانوغراما/ملليلتر.

وتم العثور على نقص فيتامين "دي" في 82.2% من حالات كوفيد-19 مقارنة بـ47.2% من المجموعة المقارنة لأشخاص غير مصابين بالمرض، ولوحظ أن هذا النقص أكثر انتشارا لدى الرجال منه لدى النساء.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون أكثر من كوفيد-19 ودخلوا المستشفى هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم نقص فيتامين "دي"، بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص غير المصابين.

ولكن لم يتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين شدة خطورة المرض ومستويات فيتامين "دي".

وفيتامين "دي" مهم في امتصاص الكالسيوم والفوسفات، وهو مهم لصحة العظام والعضلات، ويسهم الحفاظ على معدلات صحية من نسبة فيتامين "دي" في المساعدة على امتصاص الكالسيوم من الطعام، والحد من حدوث كسور العظام وهشاشتها عند الكبار في حال تناول جرعة يومية منه.

وبالنسبة للأطفال؛ فهو يساعد على بناء عظام قوية، ويمنع الكساح الذي يتسبب في تقوس الأرجل والركبتين وضعف الأرجل.

ويعتقد أيضا أن لفيتامين "دي" آثارا مفيدة على جهاز المناعة، وأن تناول كمية كافية من فيتامين "دي" قد يوفر بعض الحماية ضد التهابات الجهاز التنفسي.

وفيتامين "دي" ينتج في الجسم نتيجة التعرض لأشعة "ب" فوق البنفسجية من الشمس، كما يمكن الحصول عليه من الأسماك الدهنية كالسلمون وسمكة السيف والماكريل، بالإضافة إلى سمك التونة والسردين التي يوجد بها فيتامين "دي" بمعدلات أقل.



ويمكن أيضا الحصول على الفيتامين من صفار البيض وكبد البقر والأطعمة المدعمة كالحبوب والحليب.

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