شون كونري في خمسة أفلام

2020/10/31 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلب شون كونري، أول ممثل جسد شخصية جيمس بوند في عالم السينما، لكنته الاسكتلندية المميزة إلى مجموعة واسعة من الأدوار، من أفلام العصابات إلى الدراما النفسية الكلاسيكية للمخرج ألفريد هيتشكوك.

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