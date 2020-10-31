اعتقال 6 من منفذي عملية تفجير عجلة مفخخة شمال الرمادي

2020/10/31 | 18:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أفاد مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار العميد رايد احمد فارس، السبت، باعتقال 6 من المتورطين بعملية تفجير عجلة مفخخة شمال مدينة الرمادي .

وقال الفارس لـ /المعلومة/ ان “قوة امنية من المديرية نفذت حملة امنية استباقية تركزت على مناطق مختلفة من الانبار والسليمانية لتعقب الخلية الارهابية المنفذة لعملية تفجير عجلة مفخخة بالقرب من جسر الجرايشي شمالي مدينة الرمادي قبل اقل من اسبوع”.

واضاف ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال كافة افراد الخلية الارهابية وعددهم 6 ارهابيين نفذوا عملية التفجير”، مبينا ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال عدد من افراد الخلية الذي هربوا الى السليمانية بعد عملية التنفيذ”.

يذكر ان عجلة مفخخة انفجرت قبل اقل من اسبوع بالقرب من جسر الجرايشي القريب من الطريق الدولي السريع شمالي مدينة الرمادي دون وقوع أي اصابات بشرية “.انتهى/ 12أ

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