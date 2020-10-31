2020/10/31 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/…أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها الشركة الوحيدة التي جاءت في قائمة “أفضل صاحب عمل في العالم (World’s Best Employers) الصادرة عن مجلة الأعمال الأمريكية فوربس (Forbes)، وشركة الاتصالات الأولى في المنطقة العربية.



وأوضحت مجموعة زين في بيان صحافي وتلقته ( المستقلة)..



اليوم السبت أن القائمة العالمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدر الخرافي: “زين” الشركة الوحيدة في قائمة فوربس لـ “أفضل صاحب عمل” في العالم وكالة الصحافة المستقلة.

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