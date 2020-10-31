2020/10/31 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول أمريكي على الأرض – حسين الذكر حينما شرع الغربيين باقتحام بقية قارات الكرة الأرضية تحت عنوان الاكتشاف البحري بقواهم الحاكمة المتنفذة عالميا منذ منتصف القرن الخامس عشر لم يكن ذلك لنشر الفضيلة والعلم او توسيع قاعدة التعاليم المسيحية لارساء المحبة وإشاعة روح التسامح … فان السياسيين اخر من يفكرون بذلك ..انه جموح الحكم […]

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