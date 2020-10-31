2020/10/31 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آية خليل من جهود فردية إلى لاعبة مُنتخب بغداد: رغده حسن كانت بدايات آيه مع كُرة القدم صدفه جميله تم اكتشاف هذه الموهبه فردياً أجهدت على نفسها جيداً الى أن وصلت الى هذا المستوى الجيد واصبح لها تاريخ مُميز.{ ماهي الصعوبات التي واجهتها ايه خلال مسيرتها الرياضيه؟ – الصعوبات المادية كانت عائق كبير واهمها […]

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