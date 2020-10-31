2020/10/31 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقاب وإنجازات الكرة العراقية التي إعترف بها فيفا بغداد- محمد مأمون لا شك ان الرياضة هي حب وطاعة واحترام، وهي أحد أهم وأجمل وسائل الترفيه لدى شريحة واسعة من الشعوب في مختلف أرجاء العالم.الكثير من الجمهور يعتبر أن الرياضة هي متنفس له، لذلك نجد كثير من الجماهير يدفع الأموال لدفع فاتورة مشاهدة المباريات في مختلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألقاب وإنجازات الكرة العراقية التي إعترف بها فيفا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألقاب وإنجازات الكرة العراقية التي إعترف بها فيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).