ريال مدريد يسحق هويسكا ويتصدر الدوري الإسباني

2020/10/31 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه هويسكا برباعية مقابل هدف، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.افتتح إيدين هازارد التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 40 ، مسجلا أول أهدافه في الموسم الحالي.وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد […]

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