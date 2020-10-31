مزارعون: بعض الأحزاب والفصائل المسلحة ترفض دخول الاستثمارات العربية إلى العراق

2020/10/31 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مزارعون عراقيون رفض بعض الأحزاب والفصائل المسلحة دخول الاستثمارات العربية الى العراق.

واكد المزارعون ان الهدف الإساس لرفض تلك الأحزاب دخول الاستثمارات العربية هو سعيها الى إدخال استثمارات لدول أخرى داعمة لتلك الأحزاب أو الفصائل، فيما رحب المزارعون بمن يخدم الزراعة والفلاح العراقي لا من يعمل على جعل العراق مستوردا لكل المنتجات الزراعية والحيوانية.

هذا واعتبرت تلك الأحزاب ان دخول الاستثمارات الى العراق نوعا من الاحتلال، فيما انتقد مراقبون عدم تمييز تلك الأحزاب بين الاستثمارات التي لا تمس السيادة، وبين الاحتلال الذي يهدف الى التخريب.

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