إيران.. تزايد حالات بيع الأعضاء البشرية

2020/10/31 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تزايد حالات بيع الأعضاء البشرية بين مواطني البلاد، كحل لتجاوز تداعيات الأزمة المعيشية التي تعاني منها شرائح واسعة من الشعب الإيراني.

ونقلت صحف إيرانية عن وكالة حقوق الإنسان قولها، إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة، والتضخم المتفشي الناجم عن سوء الإدارة من قبل الحكومة، دفعا المواطنين إلى التفكير في بيع أعضائهم من أجل لقمة العيش وحل المشاكل الاقتصادية الحالية للحياة اليومية، مشيرة في هذا السياق الى انتشار ظاهرة وضع إعلانات لبيع أعضاء بشرية على جدران المستشفيات وأعمدة الكهرباء وغيرها من الأماكن، يعلن فيها أصحابها استعدادهم لبيع كلية او جزء من الكبد، بأسعار تتراوح بين مئة الى مئتي مليون تومان، وهو ما يعادل نحو ألفين وثلاثمئة وخمسة وسبعين إلى أربعة آلاف وسبعمئة وخمسين دولاراً أميركيا، إضافة الى ظهور تلك الإعلانات في الفضاء الالكتروني عبر تليغرام وانستغرام.

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