نيويورك تايمز: مسؤولون بالإدارة الأميركية متخوفون من فوضى محتملة في حال خسارة ترمب بالانتخابات

2020/10/31 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن مخاوف محتملة من قيام الرئيس دونالد ترمب بخلق نوع من المشكلات في حال خسارته بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر المقبل.

وأشار الكاتب رون ساسكيند في المقال الى وجود قلق لدى مسؤولي الإدارة الأميركية من احتمال ان يستخدم الرئيس ترمب سلطة الحكومة للبقاء في منصبه، أو وضع شروط مواتية للتفاوض على خروجه من البيت الأبيض في حال خسارته بالانتخابات، مع ظهور مخاوف عند العديد من الخبراء من داخل وخارج الحكومة، بشأن احتمال استخدام خصوم أميركا الخارجيين للإنترنت لبث الفوضى، وتعميق الانقسام وتقويض المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال الكاتب انه لاحظ ذلك القلق خلال إجرائه مقابلات بالشهر الماضي مع أكثر من عشرين مسؤولا رفيعا بالإدارة الأميركية، ومن المقربين من الرئيس ترمب،مضيفا ان لدى هؤلاء المسؤولين المخاوف ذاتها المتداولة في جميع أنحاء البلاد، والتي تتمحور حول حدوث فوضى يمكن ان تنتقل الى الشارع وعامة الشعب.

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