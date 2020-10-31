2020/10/31 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: لدينا رغبة صادقة في بناء افضل العلاقات مع مصر لاعادة التوازن في المنطقة

الكاظمي: نرتبط بمصر وشعبها بروابط تاريخية

مدبولي: نعتبر اليوم تاريخي للعراق ومصر

مدبولي: هناك تقارب بين مصر والعراق في الكثير من الصفات

مدبولي: تم الاتفاق على عدد محدد من المشروعات

مدبولي: الاتفاق على سرعة تنفيذ المشروعات التي تحددها الحكومة العراقية

مدبولي: ناقشنا استعداد مصر لمساعدة العراق في مجال الطاقة والنقل

مدبولي: اكدنا على حماية الموارد المائية للعراق ومصر

مدبولي للكاظمي: الشارع المصري سعيد بهذه الزيارة ونسعى لاعادة العلاقات القوية بين البلدين

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