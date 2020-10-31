صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 381

2020/10/31 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 381 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 96 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

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