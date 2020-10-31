بدء الملتقى الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر

2020/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بدء في بغداد الملتقى الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر.

وذكر بيان مقنضب لمكتب الكاظمي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم السبت، ان " الملتقى الاقتصادي والتجاري بدأ بين العراق ومصر بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي".

ووقّع العراق 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات مختلفة.

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