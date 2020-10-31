مدبولي يكشف عن برنامج النفط مقابل اعادة الاعمار  مع العراق

2020/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، عن حصول توافق مع العراق على العمل ضمن برنامج النفط مقابل اعادة الاعمار، مبينا ان البرنامج ستنفذ من خلاله الشركات المصرية مجموعة مشروعات بحسب رغبة الحكومة العراقية وسيتم وضع شكل لهذه الالية والبدء شراكة مستقبلية تنموية واستثمارية.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي ، ان “العراق ومصر تربطهما علاقات وثيقة وهنالك العديد من الروابط في القطاعات المختلفة وكلتا الدولتين هما دولتي مصب وفيهما حضارات عظيمة وهنالك تشارك كبير جدا بالعديد من الصفات، وهذا اليوم تأريخي للعلاقات بين البلدين”، مبينا انه “مابعد الفعاليات وما تم توقيعه من مذكرات وتشرفنا بالحضور لهذه التوقيتات فسيتم وضع خطة زمنية معينة لتنفيذ تلك البروتوكولات وتحويلها لنشاطات تخدم الشعبين وتفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية في عمان.

واضاف مدبولي، “تناقشنا في استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة وبعد النجاح خلال الخمس سنوات الماضية في تنفيذها في قطاعات الاسكان والطاقة والبترول وقد توافقنا على سرعة تفعيل عدد من المشروعات التي من الممكن الاستفادة من الخدمات المصرية ضمن برنامج النفط مقابل اعادة الاعمار وتنفذ الشركات المصرية مجموعة مشروعات بحسب رغبة الحكومة العراقية وسيتم وضع شكل لهذه الالية والبدء شراكة مستقبلية تنموية واستثمارية”.

واتبع “توافقنا على الامن المائي وان مصالح البلدين المائية هو شئ يمس الامن القومي المائي العربي على اعتبار ان البلدين هما دولتي مصب ولهما ثقل واهمية في هذه المجالات”.

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