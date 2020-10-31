الجدل يتصاعد بشأن مشروع سعودي لزراعة بادية العراق

2020/10/31 | 18:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



دعا ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، السبت، إلى إيقاف مشروع استثمار سعوديّ في الباديّة العراقية.

وذكر بيان لدولة القانون، أن "ائتلاف دولة القانون دعا الجهات الرسمية الى ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق ( كربلاء، النجف، المثنى)"، معتبرا هذا الامر فيه "تداعيات خطيرة على امن وسيادة البلاد ، فضلا عن انه يساهم في الاضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية".

واشار البيان الى ان "ائتلاف دولة القانون يرى في هذا القرار اثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت سيما وان هذا المشروع طرح اكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وامنية ولانه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب أمام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار".

وشدد الائتلاف على "ضرورة ايقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية ١٥٠ الف دونم في بادية العراق"، داعيا "العشائر العراقية الاصيلة وكل القوى الوطنية الى رفض المشروع وايقافه".

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