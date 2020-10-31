اجراءات جديدة تخص تقاعد ضحايا وجرحى التظاهرات

2020/10/31 | 18:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت هيئة التقاعد العامة، السبت، تشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز معاملات ضحايا وجرحى التظاهرات.

وذكر بيان للهيئة أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية للعمل على إنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات، وتم اكمال جزء كبير من المعاملات بعد اتمام جميع المستمسكات المطلوبة".

وأشار البيان إلى أنه "تم استقبال عوائل الشهداء في مقر مؤسسة الشهداء، وتم العمل بمكاتفة الجميع لإنجاز تلك المعاملات، وتخصيص الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء والمصابين" .

في الأثناء أكدت وزارة المالية، السبت، العمل بتنسيق مشترك لإنجاز وتسريع معاملات ضحايا وجرحى التظاهرات .

وذكر بيان المكتب الإعلامي لوزارة المالية، أن "هناك تنسيقا مشتركا بين هيئة التقاعد الوطنية ومؤسسة الشهداء من خلال تشكيل لجنة مشتركة للعمل على انجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات".

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