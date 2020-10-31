توقيع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون بين العراق ومصر

2020/10/31 | 18:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، السبت، تفاصيل مذكرات التفاهم الجديدة التي وقعتها الحكومة العراقية مع مصر، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للعراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تضمنت مراسم الحفل الرسمية التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات، …

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