بدء اعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر

2020/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت اعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي./انتهى5

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