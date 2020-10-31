مصطفى مدبولي يلقي كلمة أمام منتدى الأعمال العراقي المصري

2020/10/31 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، كلمة أمام منتدى الأعمال المصري العراقي “معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي، والذي تعقد فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين.



وفي بداية كلمته، أعرب […]

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