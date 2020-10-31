نائب: حادث انفجار المثنى لم يكن فنيا

2020/10/31 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك النائب عن كتلة بدر النيابية عن

محافظة المثنى عدي شعلان أبو الجون،

السبت، بوجود خطأ فني في حادثة انفجار

أنبوب غاز في محافظة المثنى.

وقال ابو الجون في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "انفج

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