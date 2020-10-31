الكاظمي: نسعى لبناء افضل العلاقات الاستراتيجية مع مصر لاعادة توازن المنطقة

2020/10/31 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان العراق يسعى الى بناء افضل العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع مصر ليس فقط لانها تصب في مصلحة البلدين بل هو ضروري واساسي للامن والاستقرار الاقليمي ولاعادة توازن المنطقة وطالما شكلت مصر والعراق حجر اساس في تحقيق هذا التوازن.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، “لدينا رغبة صادقة في بناء افضل العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليس فقط لانها تصب في مصلحة البلدين بل هو ضروري واساسي للامن والاستقرار الاقليمي ولاعادة توازن المنطقة وطالما شكلت مصر والعراق حجر اساس في تحقيق هذا التوازن”.

واضاف اننا “نولي اهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الاردنية المشتركة ونريد من هذا التعاون الثلاثي ان يطور الى التعاون المستدام الاستراتيجي خصوصا في ظل هذه التحديات التي تعيشها المنطقة والعالم بسبب كورونا والوضع الاقتصادي، كما نتطلع لزيادة التواصل في المجالات التعليمية والدينية ومحاربة التطرف”.

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