2020/10/31 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – يدرس نادي النجف الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز، وكافة المسابقات التي تنظمها الهيئة التطبيعية بالاتحاد، على خلفية أزمة مباراة نفط الوسط.



أزمة الزمان والمكان قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسرا أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزمة مستمرة..



النجف يدرس الانسحاب من الدوري العراقي وكالة الصحافة المستقلة.

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