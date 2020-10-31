حزب إيزيدي يرفض مشروع تحويل سنجار لمحافظة وتحذيرات من ضمها للإقليم

2020/10/31 | 18:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى…

عبر رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، السبت، عن رفض أبناء المكون تحويل قضاء سنجار إلى محافظة.

وقال بطوش لـ /المعلومة/ إن “تحويل سنجار إلى محافظة في الوقت الحالي سيتم استغلاله من قبل الأحزاب الكردية وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أجل ضم القضاء إلى إقليم كردستان”.

وأضاف أننا “نطالب في الوقت الحالي بالبقاء مع محافظة نينوى وزيادة الاهتمام بسنجار من ناحية الخدمات والاعمار وتعويض المتضررين، لتشجيع عودة العوائل النازحة، مع رفضنا لمشروع المحافظة لآنه مشروع كردي”.

وبين عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، قصي الشبكي، في وقت سابق ان مايزيد عن 70 من الايزيديين في سنجار لم يعودوا الى مناطقهم بعد العمليات الارهابية التي حدثت بحقهم، لافتا الى ان هناك مخاوف في سنجار من عودة الارهاب في حال احداث تغييرات امنية.



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