2020/10/31 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة عراقية تعيد 9 مليار دينار إلى خزينة الدولة من مزدوجي الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/31 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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