برهم صالح يدعو لحماية مسيحيي الشرق ووقف الهجرة

2020/10/31 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، خلال لقائه بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، أنه يجب مواصلة الجهد لمكافحة الإرهاب والتطرف وحماية مسيحيي الشرق.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته المستقلة ، أنه “استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 31 تشرين الأول 2020 في قصر بغداد، البطريرك مار اغناطيوس يوسف […]

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