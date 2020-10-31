العراق ومصر يوقعان 15 مذكرة تفاهم وبرنامج للتعاون في عدة مجالات

2020/10/31 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: وقعت مصر والعراق 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاوني، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أنه بحضور ورئيس …

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