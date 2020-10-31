2020/10/31 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، بالدور الذي يلعبه مسيحيو الشرق في المنطقة، وما يمثلونه من إرث تاريخي وتنوع ثقافي وديني مشترك مع باقي الأديان والطوائف.

وشدد الرئيس صالح خلال استقباله في قصر بغداد، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، شدد على ضرورة حماية مسيحيي الشرق ومنع هجرتهم، واتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لأمنهم وحمايتهم أسوةً بباقي الأطياف والمكونات، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى لضرب التعايش المشترك في المنطقة والعالم.

واستذكر رئيس الجمهورية مع البطريرك، الذكرى العاشرة للجريمة الإرهابية البشعة التي تعرضت لها كنيسة سيدة النجاة، التي تصادف ذكراها اليوم، وراح ضحيتها عددٌ من أبناء الوطن من المسيحيين خلال إقامة قداس، في حين قدمالبطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لدوره الفاعل في متابعته المتواصلة لقضايا المسيحيين في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يشدد على ضرورة حماية مسيحيي الشرق ومنع هجرتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يشدد على ضرورة حماية مسيحيي الشرق ومنع هجرتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).