2020/10/31 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة السورية ​رباب كنعان​ قرار إعتزالها التمثيل بشكل نهائي ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلة :”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي” ، ولم تكشف كنعان عن أسباب هذا القرار مكتفية بالإعلان عنه فقط.



وتعد الفنانة السورية رباب كنعان ، من أبرز النجمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة السورية”رباب كنعان” تعلن اعتزالها الفن وكالة الصحافة المستقلة.

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