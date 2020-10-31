14 مليار دولار تكاليف الدورة الانتخابية في الولايات المتحدة ل2020

2020/10/31 | 18:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لقناة سي ان بي سي الامريكية انه تم انفاق 14 مليار دولار خلال دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2020 ، حيث بلغ انفاق الديمقراطيين ضعف إنفاق المرشحين الجمهوريين.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” مبلغ الانفاق على الانتخابات بلغ ضعف ما تم صرفه في انتخابات عام 2016 طبقا لتصنيف مركز السياسات الامريكية غير الحزبي ، حيث من المتوقع أن تنتهي الحملة الرئاسية بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن بانفاق 6.6 مليار دولار من الاجمالي بحلول يوم الانتخابات في 3 تشرين الثاني ، بينما من المتوقع أن تنتهي سباقات الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين بما يزيد قليلاً عن 7 مليار دولار”.

واضاف ان ” انفاق المنافسين الديمقراطيين بلغ ضعف إنفاق المرشحين الجمهوريين، فقد انفق الديمقراطيون حتى الآن حوالي 6.9 مليار دولار بينما وضع الجمهوريون 3.8 مليار دولار في مسابقة 2020″.

“وكانت مؤسسة CRP قد قدرت ان في البداية أنه سيتم إنفاق إجمالي 10.8 مليار دولار على دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2020 ، لكنها غيرت التقدير وقالت إنها ستبلغ 14 مليار دولار تقريبًا بسبب المبلغ الضخم لجمع الأموال في الأشهر الأخيرة من الانتخابات، حيث تبرع أشخاص من وول ستريت بأموال لبايدن تزيد بخمس مرات عن تبرعات ترامب”.

ووفقا للتقرير ” فقد حصل بايدن على اكثر من 74 مليون دولار من المتبرعين في وول ستريت مقارنةً بترامب ، الذي حصل على 18 مليون دولار من أولئك العاملين في الصناعة”.

من جانبه قال المحلل السياسي ستيفن ليندمان إن “العملية السياسية في واشنطن فاسدة للغاية بحيث لا يمكن إصلاحها” ، مضيفا أن ” الولايات المتحدة خاضعة لسيطرة كبار رجال المال وهم أثرياء تخدم مصالحهم الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى على حساب الأمريكيين العاديين”.



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