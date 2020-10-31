ريال مدريد يعزز صدارته في الليجا برباعية في شباك هويسكا

2020/10/31 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز نادي ريال مدريد، يوم السبت، صدراته في الدوري الاسباني بكرة القدم بعد تغلبه على نادي هويسكا بنتيجة 4 اهداف مقابل هدف.

وبدأ النادي الملكي التهديف في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق، إدين هازارد، قبل 5 دقائق من إحراز كريم بنزيما هدف الملكي الثاني، لينتهي الشوط الاول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-0.

واصل ريال مدريد خلال الشوط الثاني السيطرة على مجريات المباراة مع استغلال ضعف منافسه هويسكا، وسجل الهدف الثالث عن طريق فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 54.

قبل تقليص الفارق من جانب الفريق الضيف من خلال ديفيد فيريرو بالدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني، ولكن قبل انطلاق صافرة النهاية، تمكن بنزيما تسجيل الهدف الرابع والثاني له أمام هويسكا لتصبح النتيجة 4-1.

بهذا الفوز، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ويتجمد رصيد هويسكا عند النقطة 5 في المركز الثامن عشر.

PUKmedia متابعة‌

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