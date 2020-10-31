توضيح من نائب المحافظ بشأن وفاة عزة الدوري في اربيل

2020/10/31 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى نائب محافظ أربيل هيمن قادر، السبت، أن يكون عزة الدوري نائب رئيس النظام السابق صدام حسين، قد توفى في المدينة.

وقال قادر، في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (31 تشرين الاول 2020)، ان "الأخبار التي تداولها بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن موت عزة الدوري في أربيل مجافية للحقيقة".

وأضاف، "فلم يكن المذكور مقيما في أربيل ولم يمت فيها".

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي، انباء عن وفاة عزة الدوري في احدى مستشفيات أربيل في الـ 26 من تشرين الأول الحالي.

ونعى حزب البعث الأردني، في وقت سابق، القيادي في حزب البعث العراقي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، في عهد صدام حسين، عزة الدوري.

وأصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي، بيانا، قالت فيه " الدوري فقيد الكفاح القومي، ورفيق درب الفارس الخالد شهيد الحج الأكبر، الرفيق أبو عدي (في إشارة إلى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين)".

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