محافظ النجف: نرفض أي فكرة لاستثمار المستشفى الألماني

2020/10/31 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف اعرب محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، عن رفضه أي فكرة لاستثمار المستشفى الألماني، فيما طالب وزير الصحة بالضغط على الشركة المنفذة لإكمال تجهيز المستشفى بالجهازين للشروع بالتشغيل.وقال الياسري في بيان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “نرفض فكرة استثمار المستشفى الألماني رداً على ما نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من …

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