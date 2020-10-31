تعلم واصنع..مولد كهرباء يعمل بطاقة الرياح من مواد بسيطة او مستعملة (خردة)

2020/10/31 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اصلها وتعلمان الحاجة الى الختراع في حياة الناس تكون ملازمة لحاجة الانسان المستمرة لتسهيل حياته في كل المجالات على هذه الارض.نضع بين يديكم في المقالة ادناه ثلاث نماذج مختارة من مواقع التواصل لعمل مولد كهرباء من الرياح استخدمت فيه مواد اولية مستعملة (خردة) او البسيطة لانتاج الكهرباء من خلال تدوير الاشياء من …

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