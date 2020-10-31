القبض على عصابة تمتهن النصب على المواطنين بالعملة المزورة في ذي قار

2020/10/31 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على عصابة تمتهن النصب على المواطنين بالعملة المزورة في الغراف شمال الناصرية.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مديرية قسم شرطة قضاء الغراف وبالتعاون مع فوج الطوارئ الرابع وقسم استخبارات ومكافحة الارهاب و مكتب الامن الوطني في القضاء، تمكنت من القبض على عصابة نصب واحتيال تمتهن النصب على المواطنين بالعملة المزورة وتتكون من ثلاثة رجال احدهم من اهالي محافظة البصرة وامرأة”.

واضافت الوكالة، ان “تلك العصابة ضبط بحوزتهم مليون و850 الف دينار عراقي فئة 25 الف دينار مزورة”، مشيراً ان “المتهم الاساسي ( ع .



ع .



ح ) يبلغ من العمر 23 عام يسكن محافظة البصرة قضاء الفاو والذي يقوم بجلب العملة من خارج البلاد، وكل من المتهمة ( ز .



س .



ه‍ ) تبلغ من العمر 34 عام تسكن الناصرية تم ضبط داخل منزلها مليون و450 الف دينار فئة 25 الف دينار مزورة، والمتهم ( ح .



ل .



ر ) يبلغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية يقود سيارة صالون يستخدمها في تنفيذ الجريمة تم ضبطها، والمتهم ( غ .



ك .



ر ) يبلغ من العمر 36 عام يسكن الناصرية وضبط سيارة تاكسي يستخدمها في تنفيذ الجريمة”.

وأكدت، ان “اقوال المتهمين دونت بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استنادا للمادة 281 من قانون العقوبات العراقي”.

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