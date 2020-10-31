2020/10/31 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد البلجيكي إدين هازار إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد حامل اللقب للمرة الأولى منذ أغسطس، فتصدّر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه السهل السبت على ضيفه هويسكا المتواضع والعائد حديثا إلى دوري الأضواء 4-1 في المرحلة الثامنة.

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