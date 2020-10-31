رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء المصري

2020/10/31 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قصر بغداد.

وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان مقتصب تلقى PUKmedia نسخة منه، ان الرئيس برهم صالح استقبل رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له في قصر بغداد.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وصل الى العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من اليوم.

PUKmedia بغداد‌

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