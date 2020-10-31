الكاظمي: نولي أهمية قصوى باللجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة

2020/10/31 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر، مشيراً إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى باللجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وصل الى العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من اليوم، فيما كشفت وزارة الخارجية ان زيارة الوفد المصري الى بغداد تأتي استكمالا لجولة المباحثات المعمقة التي اجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة ،التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري مصطفى مدبولي وتابعه PUKmedia، ان العراق تربطه روابط تاريخية قوية وعميقة، مع مصر، تدفع الجانبين إلى العمل من أجل الإرتقاء بالتعاون بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، ولكن أيضاً لأنه أمر أساسي لضمان الأمن والإستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، مؤكداً أن شراكة مصر والعراق حجر الأساس في هذا التواصل.

واضاف: "نولي أهمية قصوى باللجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة، وأتطلع للعمل بشكل سريع مع مصر وتعزيز التعاون لخدمة بلدينا".

من جانبه اعلن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العراق.

وقال مدبولي خلال خلال المؤتمر الصحافي، في بغداد، نهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وسعداء بتوقيع المذكرات ونأمل تحويلها لمشاريع.

وأضاف: أنه في إطار هذا الموضوع، فقد تم البحث والتشارك لتفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية والتي تمت في عمان بحضور جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والتي شهدت التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات، مؤكدأً أنه تم التوافق اليوم على عدد محدد من المشروعات، ستعرض في أقرب فرصة على قيادات الدول الثلاث، لتفعيل هذه الشراكة والتعاون بين البلدان الثلاثة بما يحقق مصالح الشعوب وصالح المنطقة.

وتابع مدبولي: توافقنا على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات التي تنفذها الخبرات المصرية وسننفذ المشروعات بما يحقق سعادة الشعبين العراقي والمصري.

وكان العراق ومصر قد وقعا في وقت سابق من اليوم 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وهي:

1.



مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس احسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

2.



مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ سالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.

3.



مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

4.



مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ طه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.

5.



البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

6. مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و الدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

7.



اتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، و/ ناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

8.



مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

9.



مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقام بالتوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.

10.



مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور/ علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

11. بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12.



مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13.



مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ منهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14.



مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الإستثمار العراقي.

15. بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و/ علي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.

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