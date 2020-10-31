زلزال تركيا..'فكرة غريبة' تعمد إليها شابة لتحدد مكانها تحت الأنقاض

2020/10/31 | 19:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عمدت شابة تركية، إلى محاكاة صوت القطط حتى تساعد كلاب البحث في تحديد مكانها تحت الأنقاض، بعد فشل المحاولات السابقة في العثور عليها من قبل رجال الإنقاذ.

وقالت صحيفة "حريت" التركية، أن رجال الإنقاذ تمكنوا من التواصل عن طريق الهاتف المحمول مع الفتاة بوسيه، التي كانت مطمورة تحت الأنقاض، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانها.

وذكرت الصحيفة، إن وزير الزراعة والغابات، بكير باكديميرلي، الذي وصل إلى منطقة الكارثة الطبيعية، تواصل مع الفتاة، والتي اقترحت أن تقلد أصوات القطط لعلها بذلك تستطيع مساعدة كلاب البحث في تحديد مكانها والعثور عليها، باسرع وقت.

وقد ساعدت هذه الفكرة فعلا في تحديد مكان الفتاة، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشالها بعد نحو 10 ساعات من وقوع الزلزال، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت السلطات التركية، عن انتشال 100 شخص من تحت الأنقاض، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في الأماكن التي ضربها الزلزال، بمشاركة 5 آلاف من رجال الإنقاذ.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية امس الجمعة إلى 25 قتيلا، بالإضافة إلى مئات المصابين.

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