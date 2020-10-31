خطة جديدة تشترك بها 3 أطراف تستعد لتغيير خارطة اسعار البيض واللحوم في العراق

2020/10/31 | 19:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الزراعة عن خطة جديدة لتأسيس مراكز تسويفي لبيع البيض باسعار مناسبة، بالاشتراك مع الجمعية العراقية لبيع الدواجن فضلا عن القوات الامنية.

واعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي خلال اجتماعه برئيس الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن علي المضفر وعدد من المستثمرين في قطاع الدواجن، عن خطة جديدة للوزارة لتأسيس مراكز تسويقية متكاملة لبيع البيض وبأسعار محددة لاتتجاوز الخمسة آلاف دينار للطبقة الواحدة، على أن يتم التعاون مابين الوزارة والجمعية ومنتجي الدواجن ويتم تحديد أسعار المنتجات من البيض واللحوم بالاتفاق مع الجهات الامنية المختصة لمحاسبة المخالفين.

ولفت الخفاجي الى ان الهدف من هذه المراكز هو التخفيف عن كاهل المواطن والحصول على البيض واللحوم بأسعار مناسبة تمنع الاستغلال والارتفاع المفاجئ والغير مبرر للأسعار، موضحا أن الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الزراعة داعمة للمنتج المحلي سيما مشاريع الدواجن ومنتجاتها من البيض واللحوم البيضاء كونها تقع ضمن نطاق قوت المواطن.

واكد الخفاجي على المضي بهذا المشروع الحيوي الذي سيتم فتح فروعه في مختلف المحافظات بعد وضع آلية عمل مناسبة وشرورط محددة لتجار التجزئة لبيع البيض والمنتجات الأخرى في مختلف المناطق بواسطة سيارات جوالة مزودة بنظام GBS بغية إيصال هذه المنتجات للمواطنين وفي مختلف الاسواق والمناطق الشعبية وغيرها.

فيما أبدى رئيس الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن تعاونه مع الوزارة للنهوض بمستوى انتاج مشاريع الدواجن والموافقة على تأسيس المراكز التسويقية المتخصصة لتعضيد دور المنتج المحلي وتطوير المشاريع المنتشرة في مختلف المحافظات لامتصاص البطالة وتشغيل الايدي العاملة.

كما اشار الحضور إلى تأييدهم لإنشاء هذه المراكز التي تعد خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع التلاعب بالأسعار وإيجاد طرائق تسويقية متطورة يمكن من خلالها زيادة الإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية ومنع التلاعب بالأسعار.

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