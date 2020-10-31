الكمارك تعلن إعادة اصدار اثاث مستعمل و قطع مكائن تعبئة وتغليف

2020/10/31 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت، اعادة اصدار اثاث مستعمل و قطع مكائن تعبئة و تغليف مخالفة لضوابط الاستيراد وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة به، عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل الحدودي باعادة اصدار اثاث مستعمل و قطع مكائن تعبئة و تغليف مخالفة لضوابط الاستيراد .واضافت “وقد تمت …

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