2020/10/31 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزر اء: العراق لن ينسى شبابه والإنتخابات موعد التغيير المرتقب حالة ذهول تنتاب الأوساط الشعبية من النهاية غير المتوقّعة لإحتجاجات تشرين بغداد – قصي منذر أسدل الستار على مسرح التحرير، وسط حالة من الذهول والاستغراب تنتاب الاوساط الشعبية، من النهاية غير المتوقعة لاحتجاجات تشرين ، وقيام جميع المعتصمين برفع خيامهم من الساحة والاعلان […]

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